Aus für Olympia-Zweite Ehlers/Wickler in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben das Halbfinale beim Elite-Turnier der Beach Pro Tour der Beach-Volleyballer in Hamburg verpasst. Sie unterlagen in der Runde der letzten Acht Martins Plavins/Kristians Fokerots mit 19:21, 21:15, 9:15. Vor einem Jahr hatten die in Hamburg trainierenden Ehlers und Wickler schon das Finale der EM gegen die beiden Letten verloren.

Ehlers war leicht angeschlagen in das Spiel am Hamburger Rothenbaum gegangen. Nach einem Treffer im Spiel zuvor konnte er nicht klar durch ein Auge sehen.

Damit sind im Männer-Turnier keine deutschen Teams mehr vertreten. Ehlers und Wickler waren durch ein glattes 21:15. 21:19 gegen die Düsseldorfer Jonas und Benedikt Sagstetter ins Viertelfinale eingezogen.

Nur noch die EM-Dritten Müller/Tillmann dabei

Einziges deutsches Paar im Turnier sind die an Nummer eins gesetzten Svenja Müller und Cinja Tillmann. Die EM-Dritten besiegten zunächst Paula Schürholz/Lea Sophie Kunst mit 21:16, 21:18 und erreichten das Viertelfinale. Anschließend kamen sie kampflos gegen Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland in die Vorschlussrunde.

Für Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne war im Viertelfinale gegen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth mit 15:21, 20:22 Schluss. Die Italienerinnen hatten zuvor Linda Bock und Louisa Lippmann ausgeschaltet.