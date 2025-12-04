Aurubis verdient im Tagesgeschäft weniger

Hamburg (dpa) –

Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen in Hamburg mitteilte. Der tatsächliche Vorsteuergewinn legte hingegen dank hoher Metallpreise um 39 Prozent auf 727 Millionen Euro zu. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie erhalten, 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2026 peilt Vorstandschef Toralf Haag weiterhin einen operativen Vorsteuergewinn von 300 bis 400 Millionen Euro an. «Als führender westlicher Multimetall-Produzent profitieren wir von der robusten Nachfrage nach strategisch wichtigen Industrie- und Edelmetallen», sagte Haag der Mitteilung zufolge. «Unsere Metalle sind der Wegbereiter für die großen Megatrends wie Elektrifizierung, künstliche Intelligenz und Datenzentren, Energieinfrastruktur und Sicherheit.»

Aurubis hatte die neuen Ziele bereits auf einem Kapitalmarkttag im Oktober veröffentlicht.