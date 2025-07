Augustus gewinnt den Großen Hansa-Preis in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der letztjährige Derby-Dritte Augustus hat den Großen Hansa-Preis auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn gewonnen. Am Vortag des 156. Deutschen Derbys siegte der von Adrie de Vries gerittene Hengst im zweitwichtigsten Rennen der Derbywoche und verbuchte den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Nach 2.400 Metern setzte sich Augustus gegen Narrativo mit Rene Piechulek und den von Andrasch Starke gerittenen Cold Heart durch.

Vor einem Jahr musste sich Augustus im Derby nur knapp Palladium und Borna geschlagen geben. Trainer Waldemar Hickst: «Er kennt nur gute Leistungen, der Jockey hat ihn heute super geritten. Ich freue mich sehr über diesen Sieg.»

Das 156. Rennen um das Blaue Band wird am Sonntag um 15.43 gestartet. An den Start gehen 18 dreijährige Pferde. Die Siegprämie beträgt 390.000 Euro. Erstmals findet das Derby in der Mitte der Veranstaltungswoche statt. Am Montag und Dienstag folgen dann noch zwei weitere Renntage.