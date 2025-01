Augsburg-Erfolg als Initialzündung für Kieler Rest-Saison

Kiel (dpa/lno) –

Der Sieg gegen den FC Augsburg vor der Weihnachtspause wird Holstein Kiel nach Meinung von Trainer Marcel Rapp die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga erleichtern. «Wir waren auch nicht am Boden zerstört, als wir Spiele verloren haben», sagte der 45-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. «Trotzdem tat der Sieg gegen eine gestandene Bundesliga-Mannschaft wie den FC Augsburg elementar gut.»

Vor allem den jungen Spielern habe das 5:1 Selbstbewusstsein gebracht. «Das hat man auch in Berlin gesehen. Da sind wir ganz anders aufgetreten», meinte Rapp und spielte damit auf das 2:1 im Test beim Liga-Konkurrenten Union Berlin am vergangenen Sonntag an. «Von dem her sind wir gut gerüstet für Freiburg.»

Im Breisgau fehlen Rapp weiter Colin Kleine-Bekel, Patrick Erras, Steven Skrzybski und Marvin Schulz. Sommer-Zugang Tymoteusz Puchacz ist freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen.

Winter-Zugang Zec mit Startelf-Chancen

Der Aufsteiger aus Kiel startet von Abstiegsplatz 17 in den 16. Spieltag. Für den Kampf um den Klassenverbleib haben sich die Norddeutschen im Winter verstärkt. Zugang David Zec hat auch gleich Startelf-Chancen. Der 25-Jährige kam von NK Celje aus seiner Heimat Slowenien und soll die Innenverteidigung stabilisieren. Im Test bei Union Berlin deutete er bereits an, dass er sofort eine Hilfe sein kann.

«Seine Stärken sind Zweikampfstärken, Robustheit. Auch im Spielaufbau hat man gesehen, dass er Fußball spielen kann. Ich hoffe, dass er das sofort einbringen kann», meinte Rapp. Er erwarte jedoch nicht, dass Zec auf Anhieb ein Führungsspieler werde, betonte der Trainer. «Trotzdem hat er wie die meisten Spieler bei uns noch Luft nach oben.»