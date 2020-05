Auftakt für erste Enquete-Kommission in Bremen

Der Präsident des Bremer Landtages und der Bremischen Bürgerschaft Frank Imhoff (CDU). Foto: Michael Bahlo/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Dreieinhalb Monate nach ihrer Einsetzung nimmt am Freitag die erste Enquete-Kommission der Bremischen Bürgerschaft ihre Arbeit auf. Die konstituierende Sitzung wird am Nachmittag (14.00 Uhr) von Parlamentspräsident Frank Imhoff (CDU) eröffnet. Mit der Kommission betrete Bremen parlamentarisch und inhaltlich Neuland, sagte Imhoff. Das parteiübergreifende Gremium soll sich mit dem Klimaschutz befassen und besteht aus neun Abgeordneten und neun Sachverständigen. Das Ziel ist, in den kommenden 18 Monaten Empfehlungen für eine «Klimaschutzstrategie des Landes Bremen» zu erarbeiten.

