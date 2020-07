Aufstiegstrainer Antwerpen verlässt Braunschweig

Trainer Marco Antwerpen verlässt Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa) – Trainer Marco Antwerpen verlässt Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Der zum Ende der Saison 2019/20 ausgelaufenen Vertrag des 48-Jährigen wird nicht verlängert, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Antwerpen hatte bereits am vorletzten Spieltag der Drittligasaison mit seiner Mannschaft die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.

«Besonders während der Saisonunterbrechung und in den fünf Wochen nach dem Re-Start hat er sehr gute Arbeit geleistet», wird der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Sebastian Ebel, in einer Club-Mitteilung zitiert. «Die vergangenen Wochen waren aufgrund der besonderen Umstände extrem intensiv, mit zwei Mannschaften an den Start zu gehen, war ein sehr guter Plan des Trainer-Teams. In unserer Betrachtung müssen wir aber auch den gesamten Saisonverlauf bewerten. Daher sind wir am Ende zu diesem Entschluss gekommen.» Antwerpen hatte in den anstrengenden Wochen nach der Corona-Pause praktisch zwei verschiedene Teams aufgestellt: eines für die Samstags-, eines für die Wochenspiele.

Einen Nachfolger gab die Eintracht noch nicht bekannt. Antwerpens Co-Trainer Kurtulus Öztürk wird den Verein ebenfalls verlassen.

