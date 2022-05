Aufstiegsexperte: Schalke und Werder werden hochgehen

Hamburg (dpa/lno) –

Der in Aufstiegsfragen erfahrene Ex-Trainer Friedhelm Funkel tippt auf die Rückkehr der letztjährigen Absteiger in die Fußball-Bundesliga. «Ich denke, dass sich Schalke und Bremen die Rückkehr ins Oberhaus nicht mehr nehmen lassen», sagte Funkel der «Bild»-Zeitung (Montag). Obwohl Werder nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Spielen geholt hat, meinte Funkel: «Das recht leichte Restprogramm spricht für die Bremer. Sie werden in Aue und daheim gegen Regensburg gewinnen und hochgehen.»

Für Platz drei hat Funkel, der als Trainer Bayer Uerdingen, den MSV Duisburg, den 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf zum Aufstieg geführt hatte, einen Wunsch. «Ich hoffe, dass der HSV das Rennen um den Relegationsplatz macht. Ich drücke dem Verein jedenfalls die Daumen. Denn ich erkenne eine Entwicklung in der Mannschaft im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten.»