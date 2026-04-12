Aufstieg nah: Osnabrück gewinnt Spitzenspiel gegen Cottbus

Timo Schultz steht mit dem VfL Osnabrück dicht vor dem Aufstieg in die Zweite Liga. (Archivbild) Guido Kirchner/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Der VfL Osnabrück hat einen ganz großen Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg gemacht. Die Lila-Weißen gewannen das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga gegen Energie Cottbus mit 1:0 (0:0) und haben damit fünf Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten aus der Lausitz und den MSV Duisburg auf Platz vier.

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielte Ismail Badjie in der 50. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber, die sich vom 0:1 beim MSV Duisburg am Dienstag gut erholt zeigten. «Die drei Punkte sind natürlich extrem wichtig. Alle, die es mit dem VfL halten, gehen heute zufrieden nach Hause», sagte VfL-Coach Timo Schultz bei Magentasport.

Cottbus startet besser, VfL am Ende souverän

Cottbus erwischte an der Bremer Brücke den etwas besseren Start. Die Gäste hatten zunächst viel Ballbesitz und durch Tolcay Cigerci auch die erste gute Chance. Osnabrücks Torwart Lukas Jonsson lenkte den Schuss des Cottbuser Spielgestalters aber um den Pfosten.

Mitte der ersten Halbzeit übernahm Osnabrück das Kommando und ging kurz nach der Pause in Führung. Der früh eingewechselte Ismail Badjie ließ die Zuschauer an der Bremer Brücke jubeln. Cottbus drängte danach zwar auf den Ausgleich, hatte aber kaum zwingende Chancen. Osnabrück verteidigte souverän und spielte erneut zu null. Der Aufstieg ist nun ganz nah.