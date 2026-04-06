Aufstieg auf den Brocken beliebt bei Oster-Ausflüglern

Wernigerode (dpa) –

Ob zu Fuß oder mit der Schmalspurbahn, mit Kind oder mit dem Hund – zahlreiche Menschen haben sich den Brocken als Ziel für ihren Osterspaziergang ausgewählt. Bei sonnigem Wetter mit einigen Wolken machten sich Tausende auf den Weg zum 1.141 Meter hohen Harzgipfel. Die Sichtweite vom höchsten Berg Norddeutschlands aus lag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bei knapp 50 Kilometern. Warme Kleidung war noch angesagt angesichts von Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Windig war es dazu.

Traditionell lädt auch Radio Brocken für den Ostermontag zum gemeinsamen Osterspaziergang auf den Harz-Gipfel ein.