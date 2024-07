Aufsteiger St. Pauli verlängert mit Angreifer Albers

Hamburg (dpa) –

Andreas Albers bleibt beim Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Wie der Club mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 34-jährigen Dänen verlängert. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde nichts bekannt.

«Andreas Albers ist ein erfahrener Mittelstürmer, der uns durch seine Persönlichkeit, positive Einstellung und große Identifikation mit dem Verein auch in der Bundesliga helfen kann», sagte der neue St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin über den 1,93 Meter großen Mittelstürmer.

Albers war vor der Aufstiegssaison von Jahn Regensburg an das Millerntor gekommen. In der abgelaufenen Serie bestritt er 18 Pflichtspiele für den FC St. Pauli. Seinen einzigen Treffer erzielte der Däne am letzten Spieltag beim 2:1-Sieg über Wehen Wiesbaden.