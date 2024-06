Aufsteiger Kiel verleiht Talent Niehoff an Osnabrück

Kiel/Osnabrück (dpa) –

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat den Vertrag mit seinem Talent Niklas Niehoff verlängert und den 19-Jährigen zum Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück verliehen. Das teilten beide Clubs am Montag mit. Über die Vertragsdauer machten die Kieler keine Angaben. In der kommenden Saison soll der Offensivspieler beim Zweitliga-Absteiger Spielpraxis sammeln.

«Niklas hat bei uns große Entwicklungsschritte gemacht und wir freuen uns, dass wir durch die frühzeitige Vertragsverlängerung den Weg mit ihm weitergehen können. Um diese Weiterentwicklung nachhaltig voranzutreiben, macht eine Leihe absolut Sinn», sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann.

In 53 Spielen in der Regionalliga erzielte Niehoff 15 Treffer und gab 14 Vorlagen. In der vergangenen Saison kam er in vier Zweitliga-Spielen zum Einsatz.