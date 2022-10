Braunschweig gewinnt Aufsteigerduell in Magdeburg

Magdeburg (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga im Aufwind. Die Niedersachsen gewannen am Samstag auch das Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg mit 2:0 (0:0) und gehen nun mit einer Erfolgsserie von sechs Spielen ohne Niederlage in das DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Dienstagabend.

«Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen an Selbstvertrauen dazu gewonnen. Wir verteidigen einfach gut, das ist schwierig für den Gegner. Dass es heute so geklappt hat, ist super», sagte der erneut starke Braunschweiger Spielmacher Immanuel Pherai.

In der 51. Minute fiel der erste Treffer, Magdeburgs Kapitän Amara Condé fälschte eine Flanke von Pherai unglücklich ins eigene Tor ab. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit durch ein Tor von Bryan Henning (90.+5). Bitter für die Braunschweiger war nur eine Oberschenkel-Verletzung von Abwehrchef Brian Behrendt, der schon in der Anfangsphase ausgewechselt werden musste.

«Wir haben viel einstecken müssen, es war ein hartes Spiel auf beiden Seiten», sagte Eintracht-Trainer Michael Schiele. «Wir haben über 90 Minuten eine sehr fokussierte Defensivleistung an den Tag gelegt und viele Zweikämpfe gewonnen. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Ich bin absolut stolz, weil es ein super Spiel war.»