Aufruf zum Warnstreik am Montag an Hamburger Hochschulen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hochschulen in Hamburg für Montag zu einem Warnstreik aufgerufen. Unter dem Motto «Schluss mit prekärer Wissenschaft!» ruft am selben Tag ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen zum bundesweiten Hochschulaktionstag auf, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Dieses Bündnis setze sich mit Aktionstagen in mehr als 50 Städten – darunter Hamburg – für «ein Ende der prekären Arbeits- und Studienbedingungen» ein, hieß es weiter.

Konkret fordert das Bündnis demnach im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder «deutliche» Gehaltserhöhungen für die Beschäftigten und einen bundesweit gültigen Tarifvertrag für die mehr als 300.000 studentischen Beschäftigten. Zudem gibt es Forderungen, die über die Tarifrunde hinausgehen. Dazu zählen nach Angaben der Gewerkschaft unter anderem höhere Bafög-Sätze, eine grundlegende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und eine Forschung und Lehre, die unabhängig von Drittmitteln und Projektförderung ausfinanziert ist.