Kiel (dpa/lno) – Große Aufregung um eine Schlange im Erlebniszentrum CAP in der Kieler Innenstadt: Angeblich befand sich eine hochgiftige Korallennatter in dem Gebäude am Bahnhof, wie die Feuerwehr Kiel am Mittwoch mitteilte. Spezialisierte Einsatzkräfte stellten den Angaben zufolge jedoch am Dienstagabend schnell fest, dass es sich bei dem Tier um eine harmlose Königsnatter handelte. Sie sei eingefangen und in ein Tierheim gebracht worden.

