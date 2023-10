Aufräumarbeiten nach Sturmflut im Norden dauern an

Kiel/Flensburg (dpa) –

Nach der schweren Sturmflut an der Ostseeküste gehen die Aufräumarbeiten am Sonntag weiter. Weil das Wasser an einigen Stellen noch nicht abfließen konnte, sind in Schleswig-Holstein noch einige Straßen gesperrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Viele Straßen seien beschädigt worden.

In Flensburg sind nach Angaben der Polizei sowohl die Schiffbrücke als auch der Hafendamm sowie die Norderhofenden und Süderhofenden für den Fahrzeugverkehr weiterhin gesperrt und lediglich für Einsatzfahrzeuge und den Linienverkehr frei zugänglich.

Das Ausmaß der Schäden kann nach Angaben der Polizei erst dann abgeschätzt werden, wenn das Wasser von den Straßen abgeflossen ist.