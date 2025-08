Aufnahme von Kindern aus Nahost – Kanzleramt zurückhaltend

Kanzleramtschef Frei will lieber die Hilfe vor Ort in den Fokus nehmen. (Archivbild) Kay Nietfeld/dpa

Berlin (dpa) –

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat zurückhaltend auf die Pläne von Hannover und Düsseldorf reagiert, hilfsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen und Israel aufzunehmen. Es sei zunächst einmal wichtig, vor Ort zu helfen, sagte er in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv. Es komme darauf an, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. «Und deshalb wäre ich immer zurückhaltend vor der Frage, inwieweit man ausfliegen kann. Da würde es immer nur um einzelne Personen gehen und darüber hinaus viele Fragen zu klären sein.»

Das Bundesinnenministerium hatte sich am Wochenende bereits zurückhaltend geäußert. «Die Umsetzbarkeit derartiger Initiativen hängt entscheidend von der Sicherheitslage, der Möglichkeit der Ausreise und weiteren Faktoren ab», sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Zwei Landeshauptstädte in den Startlöchern

Hannover und Düsseldorf hatten vergangene Woche angekündigt, Kinder aus dem Gazastreifen und Israel aufnehmen zu wollen, die besonders schutzbedürftig oder traumatisiert sind. Die Stadt Hannover sprach etwa von Plätzen für bis zu 20 Kinder. Dafür bräuchte es aber politische Unterstützung von Bundesseite für Einreiseverfahren, Auswahl und medizinische Koordination.