Aufmerksamer Bürger erwischt mutmaßlichen Fahrraddieb

Einbeck (dpa/lni) –

Ein aufmerksamer Bürger hat in Einbeck den mutmaßlichen Dieb seines Fahrrades erwischt. Dem Mann gelang es, sein hochwertiges E-Bike, das der Tatverdächtige durch die Fußgängerzone schob, zurückzubekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er informierte am Freitag die Polizei, die den 45-Jährigen, der zunächst geflüchtet war, kurz darauf schnappte. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl.

Der 45-Jährige soll mehrere E-Bikes und Handtaschen – unter anderem aus Büros, Garagen und Schuppen – gestohlen haben. Er kam in Untersuchungshaft. Auch auf dem Gepäckträger des Fahrrads, das sich der Geschädigte zurückgeholt hatte, befand sich eine Damenhandtasche aus einem weiteren Diebstahl. Die Eigentümerin erhielt sie zurück.