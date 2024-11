Aufgetaut – Milde Temperaturen im Norden

Kiel/Schwerin/Hamburg (dpa) –

Die Woche, die den ersten Schnee der Saison in den Norden gebracht hat, endet verhältnismäßig mild. Heute liegen die Temperaturen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zwischen 10 Grad auf Rügen und 15 Grad in Hamburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Selbst in der Nacht sinken die Temperaturen nicht unter acht Grad.

Bei dem Tauwetter wird es vor allem im Osten Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern nass. Der Regen soll im Tagesverlauf etwas weniger werden und der Himmel von Westen her teils auflockern. Überwiegend bleibt es aber bewölkt.

Der Wind weht mäßig und an den Küsten stark aus Süd und Südwest. An der Nordsee warnt der DWD vor Sturmböen bis 85 km/h. Im Binnenland Schleswig-Holsteins kann es bis Montag einzelne stürmische Böen bis Windstärke acht geben, in der Mecklenburgischen Schweiz Windböen der Stärke sieben.