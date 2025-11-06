Auffahrunfall: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

06. November 2025 21:13
Der 23-jährige Rollerfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa
Wiefelstede (dpa/lni) –

Ein 23 Jahre alter Rollerfahrer hat bei einem Auffahrunfall im Landkreis Ammerland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der junge Mann fuhr am Donnerstagmorgen in Wiefelstede auf einen Pkw auf, dessen Fahrer an einer Kreuzung gehalten hatte, wie die Polizei mitteilte. Der 61 Jahre alte Autofahrer habe links abbiegen wollen, aber verkehrsbedingt warten müssen. Bei dem Aufprall seines Kleinkraftrades auf das Auto stürzte der 23-Jährige. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

