Auffahrunfall nach Bus-Evakuierung auf A25

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der A25 ist vor der Anschlussstelle Curslack ein Bus evakuiert worden. Im Motorraum des Fahrzeugs hatte sich am Mittag vermutlich wegen eines technischen Defekts Qualm entwickelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Gebrannt habe der Bus jedoch nicht. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».

Die Businsassen bleiben unverletzt. Jedoch sei es infolge des Vorfalls zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Beteiligten gekommen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Bereich des Unfalls sei aktuell gesperrt, wie weit die Sperrung reiche, sei jedoch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr lief durch den Bus zudem auf der Fahrbahn Öl aus.