Auffahrunfall mit Radfahrern: Lebensgefährlich verletzt

Haren (dpa/lni) – Ein 37 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Haren (Ems) in der Nacht zu Sonntag lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann kurz nach Mitternacht Richtung Haren unterwegs. Vor ihm fuhren demnach ein 47 Jahre alter und ein 51 Jahre alter Radfahrer. Als diese anhielten, habe der 37-jährige Harener dies übersehen, sei aufgefahren und habe sich dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er schwebe nach wie vor in Lebensgefahr. Einer der beiden anderen Radler wurde leicht verletzt. Von allen drei Männern wurden Blutproben genommen, die Ermittlungen dauern an.

