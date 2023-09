Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf A2: Lkw-Fahrer tot

Braunschweig (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 2 ist bei Braunschweig ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer eines auffahrenden Kleinlasters wurde am Donnerstag so schwer verletzt, dass er noch während der Rettungsarbeiten am Unfallort starb, wie die Feuerwehr Braunschweig mitteilte. Die Fahrer der beiden vorderen Lastwagen blieben unverletzt.

Um die ineinander verkeilten Lastwagen voneinander zu trennen, setzten die Rettungskräfte einen Kran ein. Die stark verformte Fahrerkabine musste laut Feuerwehr aufgeschnitten und auseinander gedrückt werden. Für den Fahrer kam dennoch jede Hilfe zu spät. Die A2 wurde in Fahrtrichtung Berlin für die Rettungsarbeiten gesperrt.