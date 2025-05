Auffahrunfall mit 2,94 Promille in Friesoythe

Friesoythe (dpa/lni) –

Ein 33-Jähriger hat mit 2,94 Promille einen Auffahrunfall in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) verursacht. Der Niedersachse fuhr mit seinem Auto am späten Freitagabend auf das Auto eines 24-jährigen Niederländers, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme auf einer Kreisstraße kurz vor der B401 hätten Beamte einen starken Alkoholgeruch beim 33-Jährigen festgestellt, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er in die Obhut von Verwandten übergeben. Nun läuft ein Strafverfahren gegen den Mann.

Nach Angaben des ADAC beginnt bei 3 Promille eine schwere, akute Alkoholvergiftung. Es kann etwa zu Bewusstlosigkeit oder Tiefschlaf kommen.