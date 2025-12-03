Auffahrunfall in Lübeck – zwei Männer verletzt

Bei Lübeck kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Auffahrunfall. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall in Lübeck sind in der Nacht zwei Männer verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße 207 mit seinem Wagen in Richtung Ratzeburg abbiegen. Ein 42-Jähriger fuhr dem Wagen dabei auf. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei noch.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Straße und gab sie kurz nach 3 Uhr wieder frei.