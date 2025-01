Auffahrunfall auf der A1 – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 44-Jähriger ist in Hamburg auf der A1 mit seinem Auto gegen einen Lkw geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist der Fahrer von der Raststätte Stillhorn-West in Richtung Süden unterwegs gewesen, als er in einen am Standstreifen stehenden Lkw auffuhr. Die anrückende Feuerwehr konnte den eingeklemmten Mann schließlich befreien. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl die Unfallursache als auch die Schadenshöhe sind noch unbekannt. Es kam zu keinen weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen durch den Unfall.