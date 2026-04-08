Auffahrunfall auf B104 – 48-Jährige schwer verletzt

Löcknitz (dpa/mv) –

Auf der B104 zwischen Löcknitz und Bismark (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 48-Jährige habe zwei vorausfahrende Fahrzeuge übersehen, die wegen eines abbiegenden Traktors halten mussten, teilte die Polizei mit. Sie sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Wagen eines 44-Jährigen aufgefahren, der dadurch auf ein weiteres Auto aufgeschoben wurde. Die Beifahrerin des 44-Jährigen wurde leicht verletzt. Die 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.