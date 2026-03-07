Auffahrunfall auf A30: Sechs Verletzte bei Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der A30 in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Auto fuhr am Morgen in Richtung Hannover auf einen Transporter auf, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Vier der fünf Insassen des Autos wurden leicht und ein Mitfahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Straße für rund zweieinhalb Stunden zuerst vollständig und dann halbseitig gesperrt. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit, der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro. Der Schaden an dem Transporter liegt wohl etwas höher.