Auffahrunfall auf A23 – ein Mensch verletzt

Hohenfelde (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 23 ist es am Samstagabend zwischen Hohenfelde und Lägerdorf (beide im Kreis Steinburg) zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Laut Polizei platzte zunächst bei einer 26-jährigen Person ein Reifen, woraufhin ihr Wagen gegen die Leitplanke prallte.

Eine nachfolgende 33-jährige Person wich mit ihrem Fahrzeug aus und bremste stark ab. Eine dahinter fahrende 19-jährige Person erkannte die Situation zu spät, kollidierte mit dem Auto der 33-jährigen Person und schleuderte anschließend in die Mittelleitplanke. Die 19-jährige Person wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Aufgrund umfangreicher Reinigungsarbeiten durch das Technische Hilfswerk musste die Fahrbahn Richtung Norden rund vier Stunden lang, bis etwa Mitternacht gesperrt werden.