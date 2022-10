Auffahrunfall auf A1: Drei Schwerverletzte

Bramsche (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Bramsche sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war am Mittwochnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf der A1 im Landkreis Osnabrück einem Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. In der weiteren Abfolge krachten demnach auch ein Kleintransporter und ein weiteres Auto in das erste Fahrzeug und den Lastwagen. Die A1 war wegen Bergungsarbeiten in Richtung Bremen gesperrt. Die Sperrung dauerte am frühen Abend noch an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.