Auffahren auf A24 in Hornbek Richtung Berlin gesperrt

Hornbek (dpa/lno) –

An der Anschlussstelle Hornbek der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg ist das Auffahren in Richtung Berlin im November nicht möglich. Grund seien Sanierungsarbeiten am Regenrückhaltebecken, wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag (1. November) und sollen voraussichtlich bis zum 30. November abgeschlossen sein. Das Auffahren auf die A24 müsse aus Gründen der Arbeitssicherheit für die Zeit der Arbeiten gesperrt werden. Das Abfahren sei aber weiterhin möglich. Eine Umleitung zur Anschlussstelle Büchen/Gudow sei ausgeschildert.