Auf Sturm folgt spätsommerliche Wärme im Norden

Hamburg/ Kiel/ Schwerin (dpa) –

Der erste große Herbststurm der Saison hat Norddeutschland in Atem gehalten, nun kündigt sich langsam Beruhigung an. Zwar bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Schleswig-Holstein und Hamburg noch wechselhaft und teils stürmisch, doch schon zum Wochenende gibt es Aussicht auf deutlich freundlicheres Wetter.

Heute zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt, an der Ostsee treten einzelne Schauer auf. In Hamburg und Schleswig-Holstein kann es zur Nordsee hin ebenfalls Schauer geben. Die Temperaturen erreichen Werte um 18 Grad. An den Küsten sind Wind- und stürmische Böen bis 75 Kilometer pro Stunde möglich, im Binnenland können Böen um 55 Kilometer pro Stunde auftreten. Am Abend soll der Wind allmählich nachlassen.

Am Donnerstag bleibt es bei Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad noch meist grau und gelegentlich regnerisch. Doch am Freitag setzt sich von Südwesten her deutlich freundlicheres Wetter durch. Dann werden in Mecklenburg-Vorpommern 20 bis 25 Grad erwartet, in Hamburg bis zu 24 Grad – bei zunehmend sonnigen Abschnitten und nur noch schwachem bis mäßigem Wind.