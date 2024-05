Auf offener Straße auf Frau eingestochen

Verden (dpa/lni) –

Ein Mann soll auf offener Straße mit einem Messer auf eine Frau in Verden eingestochen haben. Die 36-Jährige konnte sich am Donnerstag schwer verletzt in ein Auto retten, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin des Autos brachte das Opfer in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer am Tatort vorläufig fest. Der 42-Jährige aus Oldenburg soll eine persönliche Beziehung zu der Frau haben. Sein Motiv und der genaue Ablauf des Angriffs waren zunächst unklar.