Auf Nachbarin eingestochen – Unterbringung in Psychiatrie?

Blick in den Gerichtssaal in Kiel: Die Nebenklage schloss sich dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. (Archivbild) Christian Risch/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff auf eine Seniorin fordert die Staatsanwaltschaft für die Angeklagte die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Die Anwaltschaft wirft der 62-jährigen Frau, die derzeit in einer Klinik untergebracht ist, versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung vor, sagte ein Sprecher des Landgerichts Kiel.

Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass die Beschuldigte schuldunfähig sei, aber dennoch von ihr eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. Laut des Gerichtssprechers schloss sich die Nebenklage dem Plädoyer der Anwaltschaft an. Von der Verteidigung gebe es bisher keinen konkreten Antrag. Das Urteil soll voraussichtlich am 22. Mai fallen.

Die Tat spielte sich am 6. November 2024 vor einer Wohnanlage in Altenholz bei Kiel ab. Die Beschuldigte soll die 83-Jährige im Vorgarten aufgeregt nach dem Verbleib ihres Katers «Sani» gefragt haben. Unvermittelt soll sie dann mit einem Messer auf ihr Opfer eingestochen und der Frau zahlreiche Verletzungen an Kopf, Schultern, Rücken und Händen zugefügt haben, so die Vorwürfe in der Antragsschrift. Als die 83-Jährige ins Krankenhaus eingewiesen wurde, schwebte sie in akuter Lebensgefahr.

Beschuldigte bereut die Tat

Zum Auftakt der Hauptverhandlung am 9. April vor dem Landgericht Kiel räumte die Beschuldigte die Tat ein. «Es tut mir sehr, sehr leid, was passiert ist. Ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen», sagte sie. Sie habe die Nachbarin nicht töten wollen. Die Tat schildert sie als «plötzlichen Impuls» und «emotionale Entgleisung», als «Resultat aus einem elf Jahre lang dauernden Mobbing» gegen sie.

Ihre Katzen würden ihr sehr viel bedeuten und viel Halt geben, erklärte die 62-Jährige. Zum Tatzeitpunkt habe sie ihren Kater seit mehreren Tagen vermisst und die Nachbarin, die sie als «arrogant und hochnäsig» schilderte, verdächtigt, ihm etwas angetan zu haben.

«In dem Moment ist es mit mir durchgegangen.» Sie sei der 83-Jährigen vor dem Haus hinterhergelaufen und habe gefragt «Wo ist Sani?», bevor sie zum ersten Mal zugestochen habe. Das Opfer habe nur zurückgefragt: «Wer ist Sani?».

Andere Nachbarin half dem Opfer

Die 83-Jährige konnte sich zur Eingangstür des Hauses retten und um Hilfe rufen. Eine andere Nachbarin habe ihr sofort geöffnet. «Ich wusste, jetzt wird sie versorgt», sagte die Beschuldigte. Darüber sei sie erleichtert gewesen. Während die anderen Nachbarn den Notarzt und die Polizei riefen, sei sie völlig aufgelöst zu einer Freundin gefahren.

Im Anschluss daran hörte das Gericht als erste Zeugin die Geschädigte an. Sie habe sich gerade nach vorn gebückt, um ein welkes Blatt einer Pflanze auszureißen, als sie hinter sich eine laute und schrille Stimme gehört habe, sagte die 83-Jährige. «Plötzlich merkte ich einen Schlag in den Rücken.» Sie habe danach immer weitere Schläge gespürt und habe versucht, diese abzuwehren, aber vergeblich. Sie habe sich gebückt bis zur Eingangstür schleppen und um Hilfe rufen können.

Angeklagte soll für Streit in Nachbarschaft gesorgt haben

Bis heute spüre sie die Folgen der Messerattacke, sagte die Frau. Das ganze Leben sei schlechter geworden, sie sei weniger ausdauernd als vorher, die Funktion einer Hand sei eingeschränkt. Sie mache immer noch eine Physiotherapie.

In der Wohnanlage sei sie bei Weitem nicht die Einzige gewesen, die Probleme mit der Beschuldigten gehabt hätte, sagte die 83-Jährige beim Prozessauftakt. «Ich empfand sie immer als sehr rechthaberisch. Sie wollte immer alles durchsetzen.» Meist sei es dabei um die Katzen der Angeklagten gegangen, alle hätten immer sofort die Türen des Hauses schließen müssen.

Vor sieben oder acht Jahren habe sie sich daher komplett von der 62-Jährigen zurückgezogen und keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Deren Vorwurf, sie habe die Katze getötet, mache sie sprachlos.