Auf Kita-Parkplatz: Mann überfährt Zweijährigen mit SUV

Hamburg (dpa/lno) – Auf dem Parkplatz einer Kita im Hamburger Stadtteil Horn ist ein zwei Jahre alter Junge von einem SUV überfahren und verletzt worden. Der Zweijährige habe sich dabei am Mittwochnachmittag eine Kopfplatzwunde zugezogen, Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. Den Erkenntnissen zufolge waren das Kind und sein Vater kurz zuvor von einem Bekannten in die Kita gefahren worden. Als Vater und Sohn ausgestiegen waren, fuhr der 27-Jährige wieder los. Dabei hatte er offenbar nicht bemerkt, dass der Vater das Kind kurz abgesetzt hatte. Infolgedessen überfuhr er mit seinem Stadtgeländewagen den Zweijährigen. Das Kind blieb unter dem SUV liegen. Ob der Mann vorwärts oder rückwärts gefahren war, sei noch unklar. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

