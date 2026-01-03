Auf glatter Fahrbahn gerutscht – Lastwagen blockiert A1

Groß Ippener (dpa/lni) –

Auf der spiegelglatten Fahrbahn der Autobahn 1 ist ein Lastwagen ins Rutschen gekommen und hat die Autobahn in Richtung Bremen blockiert. Nahe Groß Ippener (Kreis Oldenburg) habe der Lastwagen ein LED-Verkehrsschild umgestoßen und sei gegen die Leitplanke geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei. Den Angaben zufolge bildete sich ein Stau von zwei bis drei Kilometern. Der Fahrer blieb unverletzt.

Um die Fahrbahn zu räumen, musste die Polizei die Streufahrzeuge durch die Rettungsgasse zu dem Unfallort lotsen. Den Verkehr an dem Lastwagen vorbeizuleiten, sei nicht möglich. Die Beamten sperrten die Autobahn an der Ausfahrt Groß Ippener. Autofahrer müssen von dort einer Umleitung folgen. Wie lang die Sperrung dauern sollte, konnte der Sprecher nicht sagen.