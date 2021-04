«Auf den Spuren des Kalten Krieges»: Sonderausstellung

Molfsee (dpa/lno) – An die jahrzehntelange Ost-West-Konfrontation im Kalten Krieg erinnert eine Sonderausstellung im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel. Die Exposition führt den Besuchern eine Zeit vor Augen, in der die Angst vor einem Atomkrieg den Alltag der Menschen überschattete. Aufrüstung, Kuba-Krise, die Kriege in Korea, Vietnam und Afghanistan, der wechselseitige Boykott Olympischer Spiele – über Jahrzehnte prägte Konfrontation das Weltgeschehen. Wie Museumsdirektor Wolfgang Rüther am Donnerstag sagte, haben im ersten Monat rund 2500 Interessierte die Ausstellung besucht.

Das Ausstellungsthema sei aufgrund der Entwicklungen in jüngerer Zeit heute wieder hochaktuell, sagte Rüther. Die Sonderausstellung soll noch mindestens bis Sommer nächsten Jahres zu sehen sein.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-400987/2