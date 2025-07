Auf dem Weg nach Sylt: IC kollidiert mit Schafen

Hamburg (dpa) –

Ein Zug auf dem Weg nach Sylt ist mit Schafen auf den Gleisen kollidiert. Nach dem Unfall am Nachmittag mussten die 175 Reisenden 125 Minuten in dem IC ausharren, bis sie mit Ersatzbussen weiterfahren konnten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Polizei habe in dieser Zeit in Gleisnähe Zeugen befragt. Ob der Zug beschädigt ist, könne sie nicht sagen, so die Sprecherin. Der Zug war von Hamburg aus nach Westerland unterwegs.

Während der IC auf der Bahnstrecke stand, war die Strecke Elmshorn-Itzehoe gesperrt. Es wurde ein Pendel-Ersatzverkehr eingerichtet, wie die Bahn auf X mitteilte.