Auch wegen veganer Ernährung: Anbau von Soja nimmt zu

Der Sojaanbau in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. (Archivfoto) picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Anbaufläche für Soja hat sich in Niedersachsen in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurde die Eiweißpflanze im vergangenen Jahr auf 1.900 Hektar angebaut.

Die Gründe liegen möglicherweise in der gestiegenen Nachfrage nach veganen und vegetarischen Lebensmitteln sowie einem gesteigerten Umweltbewusstsein, hieß es. Soja wird aber auch als Viehfutter genutzt.

Die größte Anbaufläche für Soja liegt dem Landesamt zufolge in Süddeutschland. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums liegt das vor allem am dortigen Klima. Allerdings nehme der Anbau in allen Teilen Deutschlands aufgrund von Fortschritten in der Sortenzucht weiter zu.