Auch SSW in Flensburg für Teilnahme an Bundestagswahl

Werbeflyer des Südschleswigschen Wählerverbandes liegen auf dem Programmparteitag des SSW aus. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) – Eine Teilnahme des SSW bei der nächsten Bundestagswahl wird immer wahrscheinlicher. In Flensburg hat sich am Dienstagabend die dritte von insgesamt vier SSW-Regionalkonferenzen für eine Teilnahme der Partei der dänischen und friesischen Minderheit an den kommenden Bundestagswahlen ausgesprochen. Dies teilte die Partei am Mittwoch mit. Demnach votierten rund 63 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen SSW-Antritt in Berlin.

Auf der Regionalkonferenz für den Kreis Schleswig-Flensburg hatten Mitte Februar 65 Prozent für eine Teilnahme an der Bundestagswahl gestimmt, in Rendsburg-Eckernförde und Kiel Ende Januar waren es 84 Prozent. Auch der Landesverband der Jugend im SSW votierte Ende Februar einstimmig dafür.

Am 12. März findet in Husum die vierte Regionalkonferenz statt; am 6. Juni entscheiden dann die SSW-Delegierten auf einem Sonderparteitag final über die Frage, ob der SSW zur Bundestagswahl antritt. Die Parteispitze und die SSW-Gruppe im Landtag haben sich bereits klar dafür ausgesprochen.

Der SSW war im ersten Bundestag 1949-1953 mit Hermann Asmuss Clausen vertreten. Ein Wiedereinzug gelang nicht. 1961 beschloss die Partei schließlich, nicht mehr an Bundestagswahlen teilzunehmen. 2019 setzte der Parteivorsitzende Flemming Meyer das Thema erneut auf die Tagesordnung.

Parteien nationaler Minderheiten sind bei Bundestagswahlen von der Sperrklausel ausgenommen. Der SSW müsste jedoch – wie auch bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein – trotzdem so viele Stimmen gewinnen, dass ihm nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Die Partei geht von rund 50 000 benötigten Zweitstimmen aus.