Auch Spiel Hoffenheim – Wolfsburg im großen Stadion

Sinsheim (dpa) –

Mit der Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg wird auch am zweiten Spieltag der Frauen-Bundesliga eine Partie in einem großen Stadion der Männer ausgetragen. Dies gab die TSG am Donnerstag bekannt. Das Team von Trainer Gabor Gallai empfängt am 24. September (17.55 Uhr) in der 30 150 Zuschauer fassenden Arena in Sinsheim den Meister und Pokalsieger aus Niedersachsen mit zahlreichen EM-Teilnehmerinnen. Das Spiel wird nicht nur von MagentaSport, sondern auch von der ARD übertragen.

Die Saison wird am 16. September (19.15 Uhr/Eurosport und MagentaSport) im Frankfurter Stadion mit der Begegnung der Eintracht gegen Vizemeister FC Bayern München eröffnet. Fest steht bereits, dass auch die Partie von Werder Bremen gegen den SC Freiburg am 8. Spieltag im November im Weserstadion ausgetragen wird.

Der FC Bayern und Wolfsburg traten bereits in der vergangenen Champions-League-Saison zu einem Heimspiel im großen Stadion an. «Es ist ein starkes Zeichen, dass die TSG 1899 Hoffenheim für die Partie gegen uns ins große Stadion umzieht», sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter in Wolfsburg. «Wir haben uns als Liga auf die Fahne geschrieben, den Rückenwind der aus deutscher Sicht erfolgreich verlaufenen Europameisterschaft zu nutzen.»