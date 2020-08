Auch Schleswig-Holstein plant Bußgeld für Maskenverweigerer

Kiel (dpa/lno) – Nach Nordrhein-Westfalen will auch Schleswig-Holstein Bußgelder für «Masken-Muffel» in Bussen und Bahnen verhängen. «Wir finden die Idee gut», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel. Eine solche Regelung solle auch in Schleswig-Holstein festgelegt werden. Diese werde sehr schnell kommen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Dies sei eine Frage von Tagen, nicht von Wochen. Auf eine Höhe des Bußgeldes für Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hat sich die Landesregierung noch nicht verständigt. «Die Höhe muss in unseren Bußgeldrahmen passen», sagte Garg. Die von Nordrhein-Westfalen geplanten 150 Euro seien eher die Obergrenze.

Landesregierung zum Corona-Virus