Auch Schleswig-Holstein jetzt mit Maskenpflicht

Ein junger Mann trägt eine Atemschutzmaske der Kategorie FFP3. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Ohne Mund- und Nasenschutz dürfen von heute an nun auch die Schleswig-Holsteiner nicht mehr einkaufen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Sogenannte Alltagsmasken aus Stoff oder im Notfall auch ein Schal reichen dabei aus. Schleswig-Holstein ist das letzte Bundesland, in dem eine Maskenpflicht für Bus und Bahn gilt. Beim Einkaufen zieht auch Berlin erst ab Mittwoch nach. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind in Schleswig-Holstein unter anderem Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, das Fahrpersonal in Bussen, Bahnen und Schiffen sowie Taxifahrer.

Hinweise zum Infektionsschutz