Auch ohne Kapitän: Braunschweig bezwingt Karlsruhe

Braunschweig (dpa) –

Eintracht Braunschweig hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Heiner Backhaus bezwang den Karlsruher SC mit 1:0 (1:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 auf vier Punkte. Kevin Ehlers (19. Minute) sorgte mit seinem Treffer bereits in der ersten Halbzeit für die Entscheidung. Ein Karlsruher Tor von Louey Ben Farhat in der 31. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Kurzfristig verzichtete Backhaus auf Kapitän Sven Köhler, der zu Grasshoppers Zürich in die Schweiz wechseln will. «Wir brauchen den vollen Fokus auf das Spiel. Wir brauchen Jungs, die das Stadion anzünden, die die Energie bündeln», sagte der Trainer. Entsprechend motiviert bestimmten die Niedersachsen über weite Strecken die Partie. Immer wieder erspielte sich die Eintracht Torchancen, doch sowohl Johan Gomez (32.) als auch Sidi Sané (45.+2) scheiterten am guten KSC-Schlussmann Hans Christian Bernat.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste zwar den Druck, blieben vor dem Braunschweiger Tor aber zu harmlos. So verfehlten sowohl der eingewechselte Rafael Pinto Pedrosa (68.) als auch Fabian Schleusener (71.) den Eintracht-Kasten. Die beste KSC-Chance vergab Youngster Eymen Laghrissi, der in der 80. Minute frei stehend über das Tor schoss. Fast im Gegenzug verhinderte einmal mehr Bernat bei einem Konter den zweiten Eintracht-Treffer durch Robin Heußer. In der Nachspielzeit köpfte Karlsruhes Leon Opitz noch an den Pfosten.