Auch ohne Füllkrug-Tor: Dortmund siegt in Bremen

Bremen (dpa) –

Mit einem Auswärtssieg hat sich Borussia Dortmund Selbstvertrauen für das komplizierte Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven geholt. Der BVB gewann am Samstagabend bei Werder Bremen trotz einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:1 (2:0) und verteidigte erfolgreich den vierten Tabellenplatz vor RB Leipzig, das zuvor durch ein 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 im Rennen um die Qualifikation für die Fußball-Königsklasse vorgelegt hatte. Am Mittwoch ist Dortmund gegen Eindhoven mit Ex-Coach Peter Bosz gefordert.

Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion erzielten Donyell Malen (21. Minute) und Jadon Sancho (38.) die Treffer für die Schwarz-Gelben, die die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten. Marcel Sabitzer sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Werder kam so noch zum 1:2 durch Justin Njinmah (70.), zu mehr reichte es für die Gastgeber aber nicht mehr.

Dortmunds Nationalstürmer Niclas Füllkrug blieb bei seiner Rückkehr an die Weser ohne Torerfolg. Füllkrug war von den Werder-Anhängern mit viel Applaus empfangen und vor dem Spiel offiziell verabschiedet worden. Der Angreifer bekam eine Werder-Jacke und eine Foto-Collage mit seine besten Szenen im grün-weißen Trikot überreicht. «Ich freue mich wirklich sehr auf das Stadion, die Fans und das ganze Umfeld in Bremen», hatte der 31-Jährige vor der Partie dem Multimediaportal «Deichstube» gesagt.

Seine ehemaligen Teamkollegen machten es Füllkrug aber schwer. Der Torjäger konnte sich gegen die Werder-Defensive, in der Niklas Stark bei seiner Rückkehr nach längerer Verletzungspause umsichtig Regie führte, kaum in Szene setzen. In der 65. Minute wurde Füllkrug ausgewechselt.

Auch ohne einen auffälligen Füllkrug gingen die Dortmunder mit einer Führung in die Pause. Nachdem Bremens Torwart Michael Zetterer einen flatternden Fernschuss von Nationalspieler Julian Brandt nicht hatte festhalten können, erzielte Malen mit einem spektakulären Seitfallzieher zunächst das 1:0.

Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Sancho auf 2:0. Dieses Mal war Füllkrug sogar beteiligt. Der Angreifer legte beim Konter den Ball ab auf Brandt, der Sancho bediente. Die Leihgabe von Manchester United tanzte den 22 Jahre alten Werder-Neuzugang Julian Malatini aus und schoss ins kurze Eck – Zetterer sah wie schon beim ersten Gegentreffer nicht gut aus.

Nach dem Platzverweis für Sabitzer beschränkten sich die Dortmunder in der zweiten Hälfte darauf, den Vorsprung zu verwalten. Das ging eine Weile gut, weil den Bremern offensiv wenig einfiel. Doch 20 Minuten vor dem Ende rächte sich die Passivität des BVB. Njinmah, vor der Saison nach einer Leihe aus Dortmund an die Weser zurückgekehrt, verkürzte auf 1:2 und sorgte so doch noch für eine spannende Schlussphase. Doch die BVB-Abwehr hielt dem Druck stand.