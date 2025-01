Auch 2025 steigende Arbeitslosigkeit in Hamburg erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Der Chef der Agentur für Arbeit Hamburg, Sönke Fock, rechnet auch 2025 mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bundesland. «Wir werden weiterhin mit einer steigenden Arbeitslosigkeit zu tun haben», sagte Fock in Hamburg. Fock stützt sich auf eine Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das im Vorjahresvergleich ein Plus der Arbeitslosenzahl in Hamburg von 2,6 Prozent prognostiziert. Damit werde der Anstieg vermutlich schwächer ausfallen als in Vorjahren, sagte Fock.

Im vergangenen Jahr waren im Jahresdurchschnitt in Hamburg rund 88.500 Menschen arbeitslos. 2023 lag der Wert bei etwa 80.800 und 2022 bei rund 73.700, wie die Agentur für Arbeit Hamburg mitteilte. «Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit weiter wächst, solange die schwache Konjunktur anhält», heißt es in einem Bericht der Arbeitsagentur. Auch werden weiter Menschen nach Hamburg zuwandern.

Fock sagte, er rechne damit, dass die Zahl der angebotenen Stellen und der Beschäftigten ebenfalls steigen werde. Erstes habe unter anderem mit Zugewanderten zu tun, die Arbeit aufnähmen. Sollte wirtschaftliche Erholung einsetzen, werde in Hamburg vor allem der Speditionssektor profitieren. «Das ist eine relativ starke Branche in Hamburg.»