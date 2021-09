Attacke mit dem Auto?: Mann nach Campingplatz-Streit in Haft

Osnabrück (dpa/lni) – Nach einem Streit auf einem Campingplatz in Emsbüren (Landkreis Emsland) sitzt ein 33-jähriger Brite wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll einen Mitarbeiter des Campingplatzes mit seinem Geländewagen gezielt angefahren und danach überrollt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mit. Der 43-Jährige erlitt bei der mutmaßlichen Attacke in der Nacht zu Freitag diverse Knochenbrüche und ist den Ermittlern zufolge immer noch in einem kritischen Zustand.

Vorausgegangen war demnach eine Auseinandersetzung zwischen der Gruppe des 33-Jährigen und mehreren Mitarbeitern der Anlage, bei dem ein Messer und mindestens eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen sein soll. Der 43-Jährige hatte den bisherigen Erkenntnissen zufolge versucht, die Gruppe am Verlassen des Platzes zu hindern. Der Verdächtige war betrunken und wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Er hatte selbst eine Schussverletzung in der Brust, die medizinisch versorgt wurde. Wer diesen Schuss abgab, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210928-99-397008/2