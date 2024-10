Atemwegsinfekte sorgen für teils volle Praxen im Norden

Angesichts des anstehenden Winters rechnet das Gesundheitsministerium in Kiel wieder mit einem deutlichen Anstieg der Erkältungszahlen. (Symbolbild) Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl schwer verlaufender Atemwegsinfektionen steigt – auch in Schleswig-Holstein und Hamburg. Verantwortlich für diese Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist laut Robert Koch-Institut (RKI) auch Sars-CoV-2. Das Coronavirus war Anfang 2020 als Auslöser von Covid-19 identifiziert worden.

Angesichts des anstehenden Winters rechnet das Gesundheitsministerium in Kiel wieder mit einem deutlichen Anstieg der Erkältungszahlen – «und damit auch mit möglichen Engpässen in Kliniken und Praxen», teilte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Kassenärztliche Vereinigung und die Gesundheitsministerien im Norden raten daher zur Impfung – unter anderem gegen Covid-19, Grippe und den RSV-Erreger.

Grippe-Impftage in Hamburg

Im Rahmen der Grippe-Impftage bieten die Gesundheitsämter in Hamburg vom 4. bis 8. November erweiterte Impfsprechstunden mit und ohne Terminvereinbarungen an. Die Praxen in Schleswig-Holstein seien derzeit sehr gut besucht – jahreszeitlich bedingt auch von Infektpatienten, teilte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur mit. Das sei allerdings jedes Jahr im September und Oktober der Fall.

«Eine über das normale zu erwartende Maß hinausgehende Infektwelle ist nach unserer Kenntnis nicht zu verzeichnen.» Auch die Nachfrage nach Corona-Impfungen sei in einen für den Schutz vor Infektionen üblichen Modus übergegangen – eine besonders auffällig hohe Nachfrage gebe es aktuell nicht.

Corona-Impfung: Schleswig-Holstein und Hamburg im Mittelfeld

Hamburg und Schleswig-Holstein rangieren bei der Immunisierung gegen Corona bundesweit auf den oberen Plätzen. Laut des Impfmonitorings des RKI waren mit Stand Anfang Juli 86,8 Prozent der Bevölkerung in Hamburg mindestens einmal geimpft – in Schleswig-Holstein waren es 81 Prozent der Menschen. Bundesweit sind es dem aktuellen Monitoring zufolge 78,1 Prozent.