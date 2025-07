Astronaut Gerst las gerne «Yps»-Hefte

Astornaut Gerst ist in Besitz eines «Yps»-T-Shirts. Marcus Brandt/dpa

Wacken (dpa) –

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat gerne die Kult-Zeitschrift «Yps» gelesen. «Ich war auch ein riesiger „Yps“-Fan», sagte er auf dem Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. «Ich habe sogar heute noch ein „Yps“-T-Shirt, das ich ab und zu mal zu Partys anziehe.»

Vor allem als Kind habe er die Hefte gelesen, erzählte Gerst. Ein Quiz sei ihm besonders im Gedächtnis geblieben: «Bist du geeignet, Astronaut zu werden?». Die erste Frage lautete: «Kannst du gut in fremden Betten schlafen?», wie er sich erinnerte. Diese Frage habe für ihn Sinn ergeben, doch seine damalige Antwort falle ihm nicht mehr ein.

Am 28. Mai 2014 flog Gerst erstmals ins All – mit einem spektakulären Nachtstart vom legendären Kosmodrom Baikonur und als elfter Deutscher. 2018 nahm er an einer zweiten Mission teil und übernahm als erster Deutscher auch das Kommando der Raumstation.

«Yps» wird 50 Jahre

«Yps» – gegründet nach dem Vorbild einer kommunistischen Jugendzeitschrift aus Frankreich – erschien in der Bundesrepublik von 1975 bis 2000. Zu den besten Zeiten in den 1970ern und 1980ern hatte «Yps» mehr als 400.000 Exemplare Auflage, lange bevor es schließlich eingestellt wurde. Zum 50. Geburtstag soll das Heft wieder aus der Versenkung geholt werden. Am 4. September erscheine ein Sonderheft zum Jubiläum, teilte der Verlag Egmont Ehapa mit.