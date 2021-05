Astrazeneca-Lieferung: 2000 Termine in Bremen buchbar

Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Astrazeneca. Foto: Russell Cheyne/PA Wire/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – In der Stadt Bremen sind kurzfristig rund 2000 Impftermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca buchbar. Grund seien größere Lieferungen des Mittels, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstagabend mit. Da bereits alle Impfberechtigten über 60 Jahren eine Impfeinladung erhalten hätten, könnten diese Termine an jüngere Jahrgänge vergeben werden. Von Mittwoch 12.00 Uhr an könnten deshalb in der Stadt Bremen gemeldete Personen der Geburtsjahrgänge 1962 bis 1966 einen solchen Impftermin buchen. Vor der Impfung finde ein ausführliches ärztliches Informations- und Aufklärungsgespräch statt. Sollten seltene medizinische Gründe gegen eine Impfung mit Astrazeneca sprechen, könne keine Impfung erfolgen.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-467968/2

