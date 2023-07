Ast durchschlägt Windschutzscheibe: 37-Jährige verletzt

Hude (dpa/lni) –

Bei Hude (Landkreis Oldenburg) hat ein großer abgebrochener Ast die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen, wodurch eine 37-Jährige schwer verletzt wurde. Sturmbedingt brach der Ast am Sonntagabend an einer Landstraße nähe der Ortschaft ab, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht – sie ist bei dem Unfall aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Sohn der 37-Jährigen, der sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens war am Montag noch unklar.